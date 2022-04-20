За словами очільника ОВА, це буде фальсифікація та абсолютно незаконно.

Глава Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив, що проведення псевдореферендуму в області заплановано на початок травня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"На жаль, пішли такі розмови, що окупанти на перші числа травня готують щось: чи "референдум", чи як це ще назвати… Можу прокоментувати тільки так: вся Херсонщина чекає на звільнення, вона українська. Вона хоче жити у єдиній, мирній, славетній, соборній Україні. І жити мирно – так, як ми й жили та розвивалися. І, повірте мені, пропрацювавши неповних чотири місяці на своїй посаді, у нас було стільки планів, стільки ідей, стільки розвитку, але ми їх виконаємо", – заявив він

"Тому закінчу я коментар (з приводу) "референдуму" так: хоч би як його назвали, щоб вони не зробили, це буде фальсифікація та абсолютно незаконно", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбницькі війська звозять в окупований Херсон "зомбований електорат" через відсутність підтримки серед місцевого населення ідеї створення так званої "ХНР".

Як живе Херсон під контролем російських окупантів

Міста та села Херсонщини опинилися під російською окупацію ще з перших днів масштабної війни. Рашисти стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі і влаштовують максимальну зачистку від усіх активістів.

Напередодні речник Морської охорони Держприкордонслужби Наталія Гуменюк повідомила, що українські військові готуються до наступу на Херсонщині.

"Тримайтеся, ми скоро будемо", – наголосила вона.

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