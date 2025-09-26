За неповні два місяці уражено 85 важливих об'єктів на території російських окупантів.

Ефективність програми DeepStrike підтверджено не лише нами, а й високо оцінено нашими партнерами. Про це сказав Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський на зустрічі з представниками медіа.

"Це – наша сильна сторона, ефективна програма, яка вже довела свою результативність. Це – частини Сил безпілотних систем, що здійснюють дальнє вогневе ураження", - наголосив він.

Сирський зазначив, що лише за неповні два місяці уражено 85 важливих об'єктів на території ворога, зокрема, 52 підприємства воєнно-промислового комплексу, які виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони, котрі щоденно використовується проти України. Також додав, що уражено 33 – воєнні цілі, зокрема, бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках.

"Ефективність DeepStrike підтверджено не лише нами, а й високо оцінено нашими партнерами. Результати відомі. Це – паливна криза на території Росії, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії. Можливості воєнно-промислового комплексу противника істотно знижено – і ми бачимо це на полі бою. Це змусило російський флот ховатися на базі в Новоросійську і виходити лише на короткий термін – для ракетних ударів – і далі знову повертається до укриттів. Це також змусило противника відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що продовжується нарощування та масштабування підрозділів, що здійснюють DeepStrike. За його словами, паралельно вдосконалюється система їхнього застосування та командна вертикаль для досягнення максимальної ефективності.

Програма DeepStrike - успіхи

Як повідомляв УНІАН, в червні 2025 року Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зазначав, що ефективність ударів дронами DeepStrike в 15 разів переважає затрати для ураження. Він нагадав, що під час перемовин Росія запросила як одну з умов, щоб Україна не завдавала удари по їхній нафтопереробній промисловості. За його словами, це свідчить тільки про те, що наші удари дійсно ефективні.

