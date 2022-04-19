Президент РФ Володимир Путін прагне до якоїсь перемоги "незалежно від людської вартості".

Наступ Росії на Донбас на сході України може тривати "кілька місяців".

Про це заявляє високопоставлений чиновник з національної безпеки Великобританії, повідомляє Independent.

Посадовець попередив прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який потім заявив на щотижневому засіданні Кабміну на Даунінг-стріт, що позиція України є "небезпечною", оскільки президент РФ Володимир Путін прагне до якоїсь перемоги "незалежно від людської вартості".

Це сталося після того, як сили Росії завдали нового штурму на сході України, де вони взяли під контроль місто Кремінна.

Облога Кремінної наближає росіян до міста Слов’янськ, який був захоплений на кілька місяців промосковськими бойовиками в 2014 році і зараз є ключовою метою вторгнення Росії в країну.

Як відомо, секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив початок нової фази російського наступу на сході України.

Вночі та вранці 19 квітня російські сили зосередилися на прориві оборони Луганської та Донецької області. Також в плани окупантів входить повний контроль над Маріуполем.

Тривають обстріли південних міст України.

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