Система, за інформацією Bild, може бути повністю запущена в Україні з листопада.

В уряді ФРН обговорюють передачу Україні німецької системи ППО IRIS-T SLM з дальністю дії 40 кілометрів (висота – 20 кілометрів).

Про це пише Bild.

Ця система дозволяє відбивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети і бомби, тим самим забезпечуючи безпеку повітряного простору.

Система, за інформацією Bild, може бути повністю запущена в Україні з листопада.

Як тільки поставку схвалять, українські військові зможуть почати навчання використанню системи в Німеччині.

Україна зацікавлена в закупівлі, в цілому, десяти таких систем. Вони можуть бути вироблені протягом наступних трьох-чотирьох років.

Пропозиція від компанії DIEHL вже щонайменше два тижні знаходиться у Комітеті з безпеки. Але поки нічого не вирішено.

Посол України Андрій Мельник відвідав цього тижня Берлін разом з главою МЗС Дмитром Кулебою. Згідно з інформацією BILD, остаточного рішення Мінфіну, ймовірно, ще не було.

Під час виступу в Бундестазі канцлер Олаф Шольц заявив, що Україні будуть передані системи ППО, зазначає видання.

Позиція Німеччини

Багато років уряд Меркель давав "добро" на постачання Росії комплектуючих "подвійного призначення" в обхід санкцій.

Ситуація кардинально змінилася після 24 лютого 2022 року – через широкомасштабний наступ РФ на Україну.

Тим не менше, Німеччину на чолі з Шольцем неодноразово критикували за нерішучу позицію щодо військової підтримки України.

Канцлер вважає, що постачання важкого озброєння може нібито спровокувати Кремль на ще більшу агресію.

Вас також можуть зацікавити новини: