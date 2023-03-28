Це сталося внаслідок незрозумілої ДТП.

"Кадирівці" влаштували масштабну ДТП на Кримському мосту. Серйозно постраждала бронетехніка.

Як повідомляє український журналіст Володимир Золкін, 5 бронеавтомобілів підрозділу "Ахмат" феєрично зіткнулися на Кримському мосту під час руху.

"5 бронеавтомобілів 3-СТС "Ахмат" рухалися Кримським мостом, де і зіткнулися один з одним, у результаті 4 з них вимагають значного ремонту", - зазначив журналіст.

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Роль "кадирівців" у війні проти України

Бойовики "Ахмату" - особисті війська лідера Чечні Рамзана Кадирова. Офіційно це угрупування очолює його близький друг Абузайд Вісмурадов.

Попри те, що "кадирівцям" ліплять брутальний імідж та неабияку сміливість, безпосередньо у боях вони не беруть участі. "Кадирівські" підрозділи виконують функції загороджувальних загонів та займаються катуванням і залякуванням мирного населення.

Нещодавно солдати саме цього підрозділу відзначилися злочинними рейдами та знущаннями з жителів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Вони грабували місцевих жителів й навіть застосовували до них тортури, використовуючи електрострум. Нещодавно СБУ ідентифікувала одного з командирів підрозділу, який керував окупантами на цьому напрямку. Його позивне прізвисько - "Лобзик".

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