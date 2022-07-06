А вони збираються захопити "Ніколаєвськ" і "Адессу".

Один з "кадирівців" під час інтерв'ю журналістам зробив заяву про ціль дійти до Берліна. Попутно війська планують захопити південні міста України, назви яких солдат не зумів вивчити.

На відео нижче, яке опублікували російські ЗМІ, можна почути обіцянку солдата.

"І Миколаївськ, і Херсон, і Адесса. Поки Володимир Володимирович Путін не зупинить нас, ми ще дійдемо Берліна. Ми переможемо, в цьому немає сумнівів", — повідомив "кадирівець" (орфографія відповідає коментарю).

Нагадаємо, це не перша загроза Німеччині з боку Росії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. У середині березня ЗСУ збили вертоліт Мі-24 окупантів. На корпусі техніки був присутній напис "На Берлін". Серійне виробництво цих гелікоптерів стартувало тільки в 1971 році.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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