Він вважає, що президент РФ вже не виглядає такою недоторканною персоною в політичному суспільстві.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що президента РФ Володимира Путіна готують до "пенсії".

В ефірі інформаційного телемарафону він розповів про ознаки того, що російського диктатора можуть усунути від влади.

"На мій особистий погляд - це неофіційна поки що буде позиція - Путін готується до "пенсії". Це точно не про класичну пенсію, бо коли ти досягаєш рівня авторитарного монстра, то пенсія в тебе буде трошки інакше виглядати. Тобто ти будеш сидіти або юридично, або в якомусь закритому приміщенні довго і довго", - сказав Подоляк.

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Радник керівника Офісу президента зауважив, що першою ключовою ознакою того, що російського диктатора можуть усунути від влади є критика його дій тими, хто раніше його підтримував.

"Про які симптоми можемо говорити? По-перше: Путін сьогодні вже не виглядає такою недоторканною персоною в політичному суспільстві РФ, його почали поступово критикувати, до нього вже не ставляться, як до ікони, – це ключове", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що для побудованої в Російській Федерації системи важливий культ особистості, де лідер – "недоторканна ікона".

"Тобто для таких систем, яка побудована в РФ, - це дуже важливо, щоб лідер був недоторканною іконою. Культ особистості має певні правила функціонування, сьогодні цей культ поступово вже руйнується, і ми це бачимо – його починають критикувати. Не просто якісь там опозиціонери, яких дуже мало в РФ або ті, які виїхали з Росії. Його починають критикувати внутрішні елементи з оцієї ключової суспільної групи, на яку він робив ставку, тобто з так званих "патріотів", з патріотичної тусовки. І це вже помітно, це вже такі "хвилі", - підкреслив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента також вважає, що Путін вже не впливає на осіб зі свого оточення - власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева.

"По-друге, він практично не керує процесами внутрішньої війни. Тобто, він нібито робить вигляд, що стоїть над схваткою, але це не так. Він вже не може втручатись в те, що робить, наприклад, той самий Пригожин, він вже не може втручатись в те, що робить той самий Патрушев", - акцентував Подоляк.

Він підкреслив, що для виходу Путіна на "пенсію" потрібен ще певний час та зусилля Збройних сил України.

"Це не питання, що він вже завтра буде на "пенсії", безумовно, ще певний час пройде. І це залежить від наших Збройних сил. Чим більше буде тактичних поразок, чим більше буде втрат тих чи інших населених пунктів, наприклад, не 1 тис. 170 кв. км в Херсонській області ми заберемо, а вже, скажімо, 10 тис. кв. км заберемо. То після цього він вже взагалі буде в стороні стояти. Він сьогодні поступово з лідера над всіма політичними битвами, арбітра позицій, переміщується якраз в сторону збоку стояти… Є пропаганда, що на нього "зав’язана", але впливів, які в нього були до початку цієї воєнної кампанії в Україні чи навіть через два-три місяці після початку кампанії, в нього вже немає", - сказав Подоляк.

Радник керівника Офісу президента зазначив, що ще однією ключовою ознакою початку усунення Путіна від влади є те, що зараз він майже не проводить міжнародних зустрічей.

"Коли він їде на міжнародні зустрічі - ви бачите рівень цих зустрічей - їх вже практично нема. До речі, сьогодні був ще один важливий знак – ОДКБ практично перестало існувати. Бо і Киргизстан сказав, що не братиме участі у цих навчаннях військових, в яких мали брати участь саме країни з ОДКБ", - пояснив Подоляк.

Підрив Кримского мосту

Як повідомляв УНІАН, вранці, 8 жовтня, на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа. Міст був пошкоджений у декількох місцях.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ.

Згодом Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що у Москві розпочалися арешти військовослужбовців, у місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського.

Того ж дня у коментарі журналістам Подоляк висловив думку, що підрив мосту у Криму став проявом загострення конфлікту між російськими військовими та силовиками, зокрема між ФСБ/ЧВК з одного боку та Міноборони/Генеральним штабом з іншого.

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