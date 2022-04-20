Перед цим про постачання важкої артилерії в Україну повідомили США.

Канада відправить в Україну великокаліберну артилерію.

Про це повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, передає Голос Америки.

"Канада направить в Україну важку артилерію. Подробиці ми оголосимо найближчими днями", - зазначив Трюдо.

Раніше про постачання важкої артилерії в Україну повідомили США. Останній пакет американської військової допомоги містить 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гаубиць і 300 дронів Switchblade.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня стало відомо, що Канада планує передати Україні військового обладнання на $500 млн. Зокрема, Україна може отримати броньовані машини Senator і бронетранспортери Coyote і Bison.

Senator APC - це броньована машина призначена для правоохоронних органів і прикордонного патрулювання. Senator може витримувати ураження снарядами калібру до 50 мм, має вибухозахищений кузов, а також систему захисту від хімічних і біологічних атак.

Канада має суттєві бюрократичні перепони, щоб постачати в Україну необхідне озброєння.

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