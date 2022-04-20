Канада відправить в Україну великокаліберну артилерію.
Про це повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, передає Голос Америки.
"Канада направить в Україну важку артилерію. Подробиці ми оголосимо найближчими днями", - зазначив Трюдо.
Раніше про постачання важкої артилерії в Україну повідомили США. Останній пакет американської військової допомоги містить 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гаубиць і 300 дронів Switchblade.
Як повідомляв УНІАН, 13 квітня стало відомо, що Канада планує передати Україні військового обладнання на $500 млн. Зокрема, Україна може отримати броньовані машини Senator і бронетранспортери Coyote і Bison.
Senator APC - це броньована машина призначена для правоохоронних органів і прикордонного патрулювання. Senator може витримувати ураження снарядами калібру до 50 мм, має вибухозахищений кузов, а також систему захисту від хімічних і біологічних атак.
Канада має суттєві бюрократичні перепони, щоб постачати в Україну необхідне озброєння.