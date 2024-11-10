Для зʼясування обставин та причин авіакатастрофи призначено 11 судових експертиз.

В Україні триває розслідування обставин катастрофи винищувача F-16, під час якої загинув український пілот Олексій Месь.

Як повідомило Державне бюро розслідувань у коментарі "Суспільному", для зʼясування обставин та причин авіакатастрофи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України призначено 11 судових експертиз.

"Серед них комплексна комісійна судова інженерно-транспортна та військова, компʼютерно-технічна по інформації, що міститься на вилученому бортовому самописцю із вказаного літака, товарознавча, судово-медична та інші", — повідомили в бюро.

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Слідчі зазначили, що проведення експертних досліджень триває.

Крім того, наголошується, що висновки про остаточні причини катастрофи та її причини, зокрема, чи сталося це "у результаті дій чи бездіяльності конкретних посадових осіб чи самого пілота" можна буде зробити лише після отримання та аналізу результатів усіх судових експертиз та оцінки інших зібраних доказів.

Катастрофа F-16 в Україні - що відомо

27 серпня росіяни здійснили одну з найпотужніших атак по Україні, для відбиття удару були задіяні літаки F-16. Пізніше в Генштабі підтвердили втрату літака F-16 і загибель пілота Олексія Меся, для з'ясування причин призначено спеціальну комісію Міноборони.

Експерт із питань авіації Костянтин Криволап сказав, що втрата винищувача - не проблема, а трагедія полягає в загибелі одного з найкращих українських пілотів.

У вересні головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN заявив, результати розслідування катастрофи будуть відомі найближчим часом. Він також запевнив, що Україна не збирається це приховувати.

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