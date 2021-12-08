Кіберполіція розпочала досудове розслідування через розміщення персональних даних на сайті "Миротворець".
Це правоохоронці підтвердили у коментарі Суспільному.
Розслідування здійснюється за статтею 182 ККУ – "порушення недоторканності приватного життя", уточнили виданню.
Авторам "Миротворця" загрожує арешт від 6 місяців до позбавлення чи обмеження волі до 5 років.
Читайте також"Ласкаво просимо до пекла": українці на тлі нової загрози РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResistЩо передувало
У листопаді 2021 року омбудсмен з прав людини Людмила Денісова звернулася до СБУ та Нацполіції з приводу записів у базі.
Цьому передував скандал з внесенням у "реєстр" 12-річної мешканки окупованого Донбасу Фаїни Савенкової.
Автори бази виклали персональні дані дитини, зазначивши, що Фаїна "систематично використовується російською пропагандою і терористичними організаціями у політичних провокаційних цілях з метою розпалювання ненависті до України та її громадян".
Йшлося, зокрема, про її участь у проросійських акціях, які в ОРДЛО організовує окупаційна влада, та членство у "Союзі письменників "ЛНР".
Неповнолітня бере участь у конкурсах в Росії, а своїм місцем проживання вказує "Новоросію".
Денісова підкреслила, що неповнолітні, яких використовують у збройних конфліктах, є жертвами, а не пособниками окупантів. Омбудсмен також закликала поважати підтриману Україною Конвенцію ООН про захист прав дитини.
"Миротворець" був заснований у 2014 році як неурядова організація екс-главою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгієм Тукою, щоби "досліджувати ознаки злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".
У відкритий реєстр потрапляють, в тому числі, контакти й перелік злочинів членів незаконних збройних формувань "ЛДНР".
Вас також можуть зацікавити новини