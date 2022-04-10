Хоча Київ та область і звільнені від окупантів, у столиці та регіоні щодня лунають повітряні тривоги.
УНІАН розповідає, що відбувається в Києві та області сьогодні в режимі онлайн.
06.00: Ніч у Києві та області пройшла спокійно. Після відбою повітряної тривоги о 22.17 повторного її оголошення не було.
Також не надходили повідомлення про вибухи.
22.17: Відбій тривоги.
21.00: У Києві оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, на початку квітня 2022 року всю Київську область було звільнено від російських окупантів. Побачене у передмістях Києва шокувало не лише українців, а й увесь цивілізований світ. Так, у Бучі було виявлено вбитих мирних жителів із зав'язаними за спиною руками.
Влада припускає, що ситуація в Бородянці Київської області теж буде жахливою: там дуже багато зруйнованих РФ будинків, під завалами вже дуже довго перебувають люди.
Наразі не відкидається сценарій, за якого Росія знову спробує відновити наступ на Київ.