Ніхто не загинув, але були постраждалі.

Внаслідок російського повітряного нападу на Київ уламки збитого дрона пошкодили гуртожиток Київського авіаційного інституту (НАУ). Про це повідомила депутатка Київської міської ради, виконувачка обов'язків ректора освітньої установи Ксенія Семенова в Instagram.

"Приліт уламків в гуртожиток КАІ", - повідомила Семенова.

За її словами: "всі живі, є поранені".

"Решту атаки всі сиділи в укритті, на цих гуртожитках великий бункер. Швидко зреагували всі служби і безпека університету. Команда РДА теж була. Якщо ще комусь, про кого ми не знаємо ще, треба допомога, пишіть, або підходьте в 10 гуртожиток", - додала вона.

Студентів і співробітників з пошкодженого гуртожитку зараз переселяють.

За інформацією телеканалу "Київ24", у гуртожитках загалом ушкоджено близько 30 кімнат. В одних кімнатах повністю пошкоджено майно, а в інших - лише вибите скло та віконні рами

Крім того, через ворожий обстріл було госпіталізовано трьох людей. Їм вже надали допомогу та відпустили.

Російська атака на Київ 17 червня

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Київ зазнав однієї з найбільших російських повітряних атак. Російські загарбники випустили по столиці та околицях 175 дронів та понад 14 крилатих ракет. Ракета влучила у житловий будинок. Ця російська атака забрала життя щонайменше 15 українців, ще понад 100 поранено. Щоб збільшити кількість жертв, Росія застосувала ракети з касетними боєприпасами.

Також у Києві після нічого обстрілу обмежили рух транспорту на деяких вулицях.

Вас також можуть зацікавити новини: