Вночі та зранку ворог обстрілював з мінометів Есманьську та Новослобідську громади, попередньо - без жертв.

Кількість поранених внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині зросла до шести.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Вночі та зранку ворог обстрілював з мінометів Есманьську та Новослобідську громади. 20 "приходів". Жертв та руйнувань попередньо немає. Також уточнення щодо вчорашніх обстрілів Краснопільської громади: поранено шестеро людей", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, 21 чпервня ввечері на Сумщині відбулася ворожа атака з дронів-камікадзе, внаслідок якої, за попередніми данними, було поранено четверо людей. Загалом було 42 "прильоти" по території Краснопільської громади.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Вчора, 21 червня, російські війська окупували ряд довколишніх сіл.

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни, найближчого тижня РФ спробує атакувати Лисичанськ. Як зазначає, своєю чергою, Генштаб окупанти вже наближаються до міста, територія під вогнем.

Крім того, росіяни намагаються відновити наступ на Слов'янськ.

Агресії Путіна допомагає і Білорусь. Українські військові помітили ведення силами Республіки розвідки на кордоні з нашою країною.

Якщо президент Росії "дотисне" Лукашенка вступити у війну проти української держави, то білоруська армія може сформувати ударне угруповання і почати активні бойові дії протягом місяця, говорили раніше експерти.

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