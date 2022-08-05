Ще 20 постраждалих перебувають у лікарнях.

Кількість загиблих в результаті ракетного удару російських військових по центру Вінниці, який стався 14 липня, зросла до 28.

Про це повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Вінниччини Тетяна Бондаренко під час Всеукраїнського телемарафону.

"На сьогодні кількість загиблих досягла 28 осіб, з них троє дітей. На жаль, за кілька останніх днів ми втратили 28-го людини, це наш лікар Павло, який отримав понад 55% опіків тіла. Він був транспортований з нашої клінічної лікарні до опікового центру за кордоном. На жаль, навіть польські колеги не змогли його врятувати. Крім того, ми втратили ще одного лікаря - це Наталя, лікар-невролог", - сказала вона.

За її словами, ще 20 постраждалих продовжують лікування в лікарнях.

"На сьогодні на стаціонарі залишаються 17 пацієнтів. На щастя, вони всі неважкі, але у нас залишаються важкі пацієнти, яких ми евакуювали за кордон. Ми перевезли за кордон чотирьох осіб, серед них одна дитина. Троє у нас залишаються на лікуванні за кордоном, двоє з них, на жаль, залишаються важкі", - сказала вона.

Удар окупантів по Вінниці:

14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря. Згодом у МВС назвали ім'я командира підводного човна, з якої запустили ракети по центру Вінниці

В результаті обстрілу загинули 24 людини, з них 3 дітей, звернулися за медичною допомогою 202 особи, з яких 68 госпіталізовані, у важкому стані - 14 осіб та 4 - у критичному. Згодом у лікарнях померло ще двоє людей.

Сім'ї загиблих і поранені в результаті удару по Вінниці отримають матеріальну допомогу.

17 липня двох поранених вертольотами доставити в опіковий центр Львова. Того ж дня поховали маленьку Лізу, яку РФ вбила ракетами.

19 липня, в лікарні померла постраждала від ракетного удару невролог Наталія Фальштинська, без мами залишилися троє дітей.

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