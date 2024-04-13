У Росії відвантаження деяких товарів із Китаю впало в рази, з'ясували журналісти.

Триває повномасштабна війна в Україні, під час якої РФ для виробництва своєї зброї імпортує електронні компоненти з Китаю, але це джерело може раптово вичерпатися.

Такою інформацією поділилося видання cyfrowa.rp.pl. Китайські банки з кінця березня почали блокувати оплату від компаній з РФ за компоненти, необхідні для складання електроніки, зокрема, йдеться про процесори, системи зберігання даних, пише kommersant.ru, посилаючись на відомості учасників ринку.

За словами співрозмовника, ще в грудні виникли перші складнощі з оплатою, але тоді в основному це стосувалося вже готової продукції. Видання додало, що компаніям у Росії через відсутність поставок китайської електроніки загрожує затримка виробництва.

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"Китай, по суті, монополіст у компонентній базі. Майже 100% світового обсягу компонентів для складання електроніки перебуває на їхньому боці", - сказало джерело видання.

Журналісти також дізналися, що російські виробники електроніки від китайських партнерів із кінця минулого місяця отримують листи, в яких йдеться, що через банки Китаю не проходить оплата від юросіб із РФ.

За словами президента митно-логістичного брокера KBT Юлії Шльонської, приблизно з лютого почала наростати загальна проблема з платежами китайській стороні, і у квітні вона "досягла апогею". Керівник підкреслила, що у понад 50% імпортерів платежі не доходять до одержувачів у Китаї, і на це не впливає, наприклад, чи перебуває товар під санкціями, чи ні. Шльонська сказала, що відвантаження товару з Китаю з цієї причини впало приблизно втричі.

Співпраця Китаю і Росії - що потрібно знати

Видання Independent у квітні писало, що китайська сторона збільшила продажі РФ, зокрема, мікроелектроніки, яку росіяни використовують для виробництва озброєння, зокрема ракет.

Наприкінці березня стало відомо, що США запровадили обмеження на експорт до Китаю чипів штучного інтелекту та інструментів для виробництва мікросхем. Варто зазначити, що китайську сторону підозрюють у тіньовому експорті в РФ заборонених західних товарів.

На початку квітня міністр фінансів Штатів Джанет Єллен говорила, що Китай зіткнеться зі "значними наслідками", якщо його компанії підтримають війну росіян проти українців.

Довідка УНІАН. Майже весь світ покарав РФ санкціями за агресію проти України. Зокрема, американська влада запровадила обмежувальні заходи проти російської Національної системи платіжних карт - оператора платіжної системи "Мир". Пізніше низка держав вирішили не обслуговувати картки російської платіжної системи "Мир", зокрема, дружні РФ країни - Казахстан і Киргизстан.

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