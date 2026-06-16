В Києво-Печерській лаврі відповіли, скільки часу треба на відновлення після удару РФ

Під час ремонту частина об'єктів Лаври буде працювати для відвідувачів.

За оцінками фахівців, за позитивного розвитку подій на відновлення Києво-Печерської лаври треба до двох років. Про це розповів генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко під час брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"Наразі ми зараз з колегами вивчаємо можливість відновлення відвідування об'єктів Києво-Печерської лаври. Будемо визначати, які маршрути будуть доступними для людей. І, я сподіваюся, ближче до п'ятниці ми дамо повну інформацію, як буде працювати. А вона має працювати і жити Києво-Печерська лавра буде далі після початку відновлених робіт", – сказав Остапенко.

Він додав, що найближчим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій має змонтувати захисне укриття над Успенським собором. Після цього, за словами Остапенка, стануть відомі остаточні терміни відновлення обʼєкту.

Відео дня

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше Остапенко повідомляв, що внаслідок російського удару існує ризик обвалу Успенського собору. Він також зазначав, що через атаку пошкоджено як мінімум 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, метою удару РФ по території Лаври був психологічний ефект. Відзначається, що такі обстріли мають на меті показати силу РФ та посіяти страх серед громадян України. Також таким чином Путін намагається приховати власну слабкість, зокрема в захисті своєї території.

Вас також можуть зацікавити новини: