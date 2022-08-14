Колаборанти "врятували" українців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, від неякісних продуктів.

У Харківській області колаборанти, які перейшли на бік ворога, привласнили собі "гуманітарку", яку РФ завозила на тимчасово окуповані території. За свою жадібність зрадники поплатилися масовим отруєнням.

Про це повідомляє "24 канал".

У Борівській громаді Харківщині, в селі Підвисоке, все ще знаходяться окупанти. Російські військові захопили оселі мирних українців, вони крадуть їхнє майно.

Росія активно хвалиться тим, що завозить до села багато гуманітарної допомоги. Проте місцеві кажуть, що нічого не отримують. Колаборанти, які погодилися працювати на ворога, привласнюють собі усю "гуманітарку". За це вони вже поплатилися - зрадники та їхні родичі масово труяться, адже продукти, які РФ "щедро" відправила на тимчасово окуповані території, неякісні.

"Родини колаборантів шалено потруїлися. Гумдопомога лишалася в руках "своїх людей", у місцевої нової влади. Факти отруєння через жадібність, інакше не скажеш. Вони не віддали це людям, а залишили собі. Якість російської гуманітарки показала себе", - розповіла журналістка.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Єнакієвому п'яний бойовик "ДНР" влаштував істерику в автобусі.

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