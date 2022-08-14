Бойовик скаржився, що командування псевдореспубліки відправляє таких, як він, помирати.

У тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області п'яний бойовик так званої "ДНР" влаштував істерику прямо в автобусі. Він скаржився на своє командування і намагався викликати у попутників співчуття.

Очевидці п'яної істерики окупанта зняли все на відео, воно вже з'явилося в соціальних мережах.

Так, бойовик зайшов в салон громадського транспорту з пляшкою алкоголю. Він розпивав спиртне і нецензурно висловлювався, не звертаючи уваги на оточуючих. Серед пасажирів бойовик знайшов "співрозмовника", якому він і почав скаржитися на своє "нелегке життя".

За словами окупанта, командування відправляє його та інших військових "вмирати". Йому не подобається, що квазіреспубліка захоплює міста ціною життів бойовиків.

"Тобі мене не шкода? Таких, як я, не шкода?",- обурювався п'яний окупант.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіян відправили "відновлювати" Луганську область і "кинули" на гроші.

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