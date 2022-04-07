Поки чекає серйозна битва на південному сході, зазначає Міллі.

Ідеальним закінченням війни буде припинення агресії Росії за рішенням політичного керівництва країни з відновленням територіальної цілісності України, але зараз не схоже, що таке розв'язання ситуації є можливим.

Таку думку висловив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, виступаючи в Сенаті США.

"Як я уявляю собі перемогу? Вважаю, що перемогою буде збереження України вільною і незалежною країною, якою вона була з 1991 року, з відновленою територіальною цілісністю. Це буде дуже складно. Це буде довга робота", - сказав Міллі.

Генерал додав, що українським захисникам вдалося відбити натиск росіян на Київ, але попереду - битва за Донбас.

"Але має бути серйозна битва на південному сході, в районі Донецька, де росіяни мають намір накопичити сили і продовжити наступ. Тому питання, чим це закінчиться, відкрите. В ідеалі - Путін приймає рішення про припинення вогню, припинення своєї агресії і як свого роду дипломатичного втручання. Але зараз це не схоже на найближчий горизонт подій", - сказав Міллі.

Днем раніше в Палаті представників Міллі заявив, що російське вторгнення в Україну створило "небезпечний Історичний поворотний момент". Війна, на його думку, триватиме роками.

"Я вважаю, що це затяжний конфлікт, який буде вимірюватися роками. Не знаю, чи можна говорити про десятиліття, але кілька років – це вже точно. Я думаю, що США, НАТО, Україна і всі союзники і партнери, які її підтримують, будуть втягнуті в це протягом тривалого часу", - сказав Міллі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що війна Російської Федерації проти України може тривати місяці і роки, і тому треба готуватися довгостроковий період відповідати на наявні виклики.

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