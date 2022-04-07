Угруповання російських військ насамперед накопичуються в Бєлгороді з орієнтацією на Харків.

Україна знищила орієнтовно 8% наземної і до 10% авіаційної техніки Російської Федерації за 43 дні війни.

Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, передає "Новое время". Військовий експерт проаналізував, які сили ще залишилися у агресора та від чого залежить їх ефективність, а також як, де і чим Україна буде оборонятися.

"Згідно з оптимістичними показниками, ми знищили десь в межах 8% наземної техніки і десь до 10% авіаційної техніки, яка була підтягнута до кордонів України. Тобто запаси є достатньо значними. Росія затягувала на нашу територію зразки танків різних типів, різних поколінь. А зараз ми бачимо, що витягуються зі зберігання танки Т-72 без динамічного захисту. Тобто ця техніка може бути старою, неефективною, але у будь-якому разі це зброя, до знищення якої потрібно буде докласти зусилля", - йдеться у повідомленні.

Експерт розповів, що угруповання російських військ насамперед накопичуються в Бєлгороді з орієнтацією на Харків.

"Заходи, яких вживає українське керівництво, навіть без особливого посилення дозволяють цей наступ стримати. Але йому, думаю, будуть передувати активні спроби дії авіації і артилерії - це і є віддзеркаленням тієї звичної радянської російської тактики з використанням максимальної кількості артилерії. Це не може не непокоїти. Тому наявність у наших арсеналах зразків техніки, які спроможні бити далі, ніж 100 кілометрів, на сьогодні вкрай необхідні, а ще потрібніші вони будуть завтра", - заявив він.

Згурець додав, що тактика протидії російським підрозділам є ефективнішою, тому що Україна використовує підходи активної оборони та дії роззосереджених сил і підрозділів. Росіяни використовують стару прямолінійну тактику, де команда надається чи не з самої Москви, що суттєво уповільнює темпи бойових дій.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація відступила від Київської області, оскільки не змогла боротися з українською армією. Однак, окупанти планують зосередити військові дії на Сході й Півдні.

Вас також можуть зацікавити новини: