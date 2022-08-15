Росія тримає свою ескадру під захистом ППО в Криму.

Теоретично ЗСУ можуть потопити російський флот біля окупованого Криму, а от практично - ні.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в YouTube.

"Вони тримають свою ескадру за максимальною дальністю досяжності наших вогневих засобів", - пояснив він.

За словами Жданова, в наявності у ЗСУ комплекс Harpoon, який має гарантовану дальність до 300 км, і "Нептун" - до 200 км.

"Вони тримають цю ескадру в нейтральних водах в Чорному морі на відаленні більше 300 км", - додав експерт.

Він зазначив, що дістати російський флот авіацією Україна також не може. На окупованому Криму розташована система ППО, і кораблі постійно перебувають в зоні її захисту.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що Росія повинна піти з Криму, Якщо хоче зберегти флот. Як наголосили у відомстві, Україна буде атакувати російські кораблі по всьому Чорному морю, коли з'явиться така можливість.

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