На це "впливають десятки, а то й сотні факторів".

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував, як довго може тривати війна з Росією.

Як він зазначив в інтерв'ю виданню "Медуза", "якщо рахувати по накопиченому зброї, це може затягнутися на термін від двох до шести місяців".

Водночас він наголосив, що не хотів би ставити конкретні терміни, оскільки тривалість війни залежить від безлічі факторів.

"Війна - нелінійний процес, впливають десятки, а то й сотні факторів, включаючи непрямі військові і непрямі дипломатичні. Я б терміни конкретно не ставив. Я б більше аналізував зміни суспільних настроїв в нашій країні, в Росії, в Європі. Ми зараз розуміємо, що необхідно знову почати більш інтенсивно працювати з проросійським лобі, яке є в Європі, для того, щоб воно не мало можливості ці просувати далі вбивчі для України наративи", - зазначив він.

Як писав УНІАН, раніше в ОПУ заявили, що війна з Росією може припинитися в будь-який момент.

За словами глави ОПУ Андрія Єрмака, РФ сподівається на затяжну війну і перемогу користуючись з кількості своїх людей.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович упевнений, що перемога у війні займе кілька місяців.

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