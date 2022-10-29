Кулеба закликав українців готуватися до того, що перемога потребуватиме часу.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не став би порівнювати війну в нашій країні з іншими у світі, щоб спрогнозувати її тривалість.

"Але насправді ця війна триватиме стільки, скільки буде потрібно для перемоги України, яка неодмінно настане", - сказав він в інтерв'ю ТСН.

Кулеба закликав українців готуватися до того, що перемога потребуватиме часу. А скільки - тиждень, місяць, півроку, рік, достеменно невідомо. Тож не варто встановлювати дедлайни на кшталт "до зими" чи "до весни".

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Очільник МЗС наголосив, що після того, як українці за перший же тиждень повномасштабної війни продемонстрували міцний спротив, інші країни теж у них повірили. А до цього багато хто у світі вважав, що Україна не витримає російської навали й кількох днів.

Український міністр був переконаний, що щойно російські втрати в Україні перетнуть позначку в 10 тисяч, це стане гальмом для війни РФ. Та, зізнається, помилився: Путін нехтує життями своїх співгромадян.

"До речі, зверніть увагу, всі заяви лідерів країн Європи, Північної Америки останнім часом дуже чітко артикулюють, що допомога Україні триватиме стільки, скільки це буде потрібно. На початку війни, в перші місяці, цього не було", - підсумував Кулеба.

Війна в Україні

Війська РФ вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі, звідки рушили перші танки окупантів на північ України. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією".

У кінці серпня українські захисники пішли у контрнаступ на півдні країни. Крім того, у вересні було звільнено Харківщину від російських загарбників.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових.

21 вересня через брак людських ресурсів у війні проти України президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні.

В Україні не раз "виринали" заяви чиновників щодо тривалості війни. Найбільш відома - Арестовича про те, що війна завершиться "за два-три тижні".

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