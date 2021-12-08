Документ, схвалений Палатою представників, має також розглянути Сенат і підписати президент, щоб він став законом.

Американські законодавці включили до оборонного бюджету на 2022 рік 300 мільйонів доларів військової допомоги для Збройних сил України. Тоді як Білий дім казав про 250 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому Конгрес не згадав пропозицію про запровадження обов’язкових санкцій проти "Північного потоку-2" вартістю 11 мільярдів доларів, призначеного для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини, та російського суверенного боргу.

Крім того, немає згадки про накладення санкцій проти 35 росіян з оточення Путіна.

Читайте такожПутін не наважиться знову напасти на Україну: в РФ назвали несподівану причинуДо оборонного бюджету ввійшли 4 мільярди доларів на військове стримування Росії проти 3,5 мільярда доларів запитуваних Адміністрацією Байдена.

Загальний розмір оборонного бюджету, як передбачається, становитиме 770 мільярдів доларів.

Документ, схвалений Палатою представників, має також розглянути Сенат і підписати президент, щоб він став законом.

"Північний потік-2"

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами МВФ, запуск газопроводу "Північний потік-2" може призвести до скорочення доходів України від транзиту газу на 40%, до 1,2 млрд дол. на рік до 2024 року, поки діє нинішній контракт з "Газпромом" на транзит.

Україна хоче продовжити дію контракту з "Газпромом" про транзит газу на 15 років.

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує обсяги транзиту газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити якомога швидше сертифікувати "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

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Автор: Яна Ставська