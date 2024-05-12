За словами Глена Гранта, щоб провести ефективний контрнаступ, Україна повинна мати "надлишок ресурсів".

Російські окупанти будуть наступати упродовж цього року, а 2025-го можна чекати на контрнаступ з боку Збройних сил України. Про це в інтерв'ю "Еспресо" сказав полковник армії Великої Братинії у відставці, військовий експерт Глен Грант.

За його словами, росіяни вже озвучили свої погрози в разі постачання Україні винишувачів F-16.

"Вони це порівняли навіть із перспективою застосування чи використання ядерної зброї. Тобто це для них значно серйозніше, і вони цього бояться. Яка різниця який у кого план. У пріоритеті був і залишається український план. Йдеться не про Лондон, Берлін чи будь-кого іншого. Йдеться про Україну", - зазначив військовий. Відео дня

При цьому він не думає, що F-16 в українському небі принесуть Києву перемогу, хоча вони "безумовно важливі, але не настільки, як того всі очікують".

"І все ж ми повинні бути дуже обережними, коли говоримо про контрнаступ. Щоб провести ефективний контрнаступ, у вас має бути надлишок ресурсів. Це означає, що у вас має бути більше ресурсів, ніж у противника, і що у вас мають бути підготовлені люди. А ми досі не дійшли до того, щоб сказати, що українські бійці пройшли належний для контратаки вишкіл", - підкреслив Грант.

В цьому контексті він наголосив, що аби мати достатньо людей для контрнаступу у 2025 році, "ми повинні мобілізувати і набирати їх вже зараз".

"Очевидно, що існують плани дій у випадку нападу Росії на країну НАТО. Ці плани реалізуються, і зараз, наприклад, у країнах Балтії та Фінляндії проходять інтенсивні навчання, аби бути готовими у разі якщо Росія продовжить наступати", - резюмував британський військовий.

Ситуація на фронті - останні новини

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині. За його словами, росіяни продовжують обстріли цивільного населення, при цьому кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася.

Також УНІАН повідомляв, що Генштаб розповів про ситуацію в Харківській області. ЗСУ продовжують активними діями завдавати росіянам втрат у живій силі та техніці та виснажують окупантів уздовж усієї лінії бойового зіткнення.

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