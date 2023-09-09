За її словами, це вдалося б за наявності паритетного з російським рівня озброєння.

Українська армія не просто готова, а спроможна звільнити окуповані Росією територією "дуже швидко", але для цього потрібно принаймні зрівнятися з росіянами у кількості зброї. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Дух української армії не слабне, він такий же сильний, як і на початку війни. І при наявності паритетної, рівної з росіянами кількості зброї, хоча б рівної, нам би вдалося дуже швидко звільнити наші території", - зазначила вона.

Водночас за словами Маляр, на сьогодні у росіян озброєння набагато більше, і це саме те, що уповільнює активність ЗСУ.

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"У нас немає можливості відповідати росіянам паритетно такою ж кількістю обстрілів, як це роблять вони. У нас не вистачає ще ресурсів для того, щоб використовувати далекобійну зброю, щоб повністю звільнити територію у радіусі наших тимчасово окупованих територій і, на жаль, ми щодня потерпаємо від ракетних атак на цивільну та військову інфраструктуру. І ми не можемо на сьогодні на повну закрити небо", - наголосила Маляр.

Тому, за її словами, потреба України - це протиповітряна оборона, щоб захистити небо, а також далекобійна зброя і авіація. Окремо вона звернула увагу на необхідність у боєприпасах, які витрачаються щодня і в яких Росія має велику перевагу.

"Для того, щоб було зрозуміла різниця в боєприпасах: приміром, східний фронт, … там росіяни в день вистрілюють снарядів іноді у 8, у 10 разів більше, ніж у нас є можливість зробити те ж у відповідь. Що це за цифри? Минулого тижня, наприклад, було 8 000 обстрілів з російського боку. У боєприпасах це 380 000 снарядів", - наголосила Маляр.

Росія збільшує виробництво артилерії

Як повідомляло видання Reuters, Росія може наростити виробництво танків і снарядів більше, ніж раніше припускав Захід, зокрема, може довести виробництво артилерійських снарядів у найближчі пару років приблизно до 2 мільйонів на рік. Водночас це далеко не відповідає військовим потребам РФ, оскільки за минулий рік війни вона витратила близько 10-11 мільйонів снарядів.

Контрнаступ ЗСУ

За оцінкою аналітиків ISW, контрнаступ ЗСУ може призвести до оперативних успіхів у 2023 році, але наступні лінії російських укріплень все ще створюють серйозні проблеми для українських сил і на окремих ділянках міцно утримуються російською армією.

Також раніше Ганна Маляр заявила, що українські захисники мають успіхи на Мелітопольському напрямку, однак про них поки не говорять у публічному просторі.

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