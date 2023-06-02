Зазначається, що спочатку українські військові повинні будуть подолати власну лінію захисту.

Поки Україна готується до давно розрекламованої контратаки, перша перешкода, яку повинні подолати її солдати, — це не російська оборона, а їхня власна. Україна встановила вздовж своєї лінії фронту тисячі мін.

Видання The Washington post пише, щоб просунутися на окуповану територію, українським військовим тепер потрібно пройти через ці рубежі, не повідомивши про це росіян, які помітять, якщо підвезуть важку техніку або прогримлять вибухи. Це означає, що сапери повинні виїхати в поля і тихо прибрати міни. Вони роблять це вручну. Ніччю.

"Руки у всіх трясуться", - сказав 42-річний командир інженерів 1-ї танкової бригади, якого The Washington Post з міркувань безпеки ідентифікує тільки за позивним "Клімат".

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Він сказав, що такі роботи з розмінування ведуться вже кілька тижнів, але відмовився назвати точні місця або методи, які використовуються для знешкодження мін.за його словами, після того, як шлях розчищений, встановлюються знаки — іноді освітлені, з променями, спрямованими в бік від російських позицій, — щоб вказати шлях вперед. Це лише перший крок. Потім йде боротьба з росіянами.

Де саме вона почнеться, дізнатися неможливо. Але спекуляції в основному зосереджені на Запорізькій області, тому що це стратегічна лінія життя для російської окупації. Якщо Україна просунеться на південь через регіон, вона зможе перерізати "сухопутний міст", що з'єднує окупований Крим з материковою частиною Росії.

Кремль одержимий вкраденими землями в Запорізькій області, а російські війська розірвали регіон на частини, перетворивши величезні простори колись сплячих сільськогосподарських полів на справжню фортецю з павутиною траншей та інших перешкод, видимих з космосу.

Щоб відвоювати територію і витіснити росіян, українцям доведеться пробити ці укріплення. Це вимагає спеціальної підготовки та спорядження, а також ретельної розвідки з метою пошуку слабкого місця — ймовірно, одна з багатьох причин, чому довгоочікуваний контрнаступ ще не розпочався.

Полковник управління інженерних військ України Сергій Матвійчук заявив The Washington Post, що Росія створила "масивну систему інженерних загороджень", які являють собою "серйозну перешкоду для мобільності військ".

Мета величезного російського проекту Зміцнення полягає в тому, щоб уповільнити потенційний наступ і направити будь-які українські сили, які прорвуться, у вузьку смугу. Це дозволило б резервам Росії перегрупуватися і дало б час її артилерії нанести удар по атакуючим, потенційно зупинивши контрнаступ до того, як він дійсно почнеться. Якщо це спрацює, це може бути кривава ванна.

"Це дуже схоже на Першу світову війну", — сказав Марк Канчіан, відставний офіцер морської піхоти та експерт з оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень, порівнюючи це з кривавим тупиком траншейної війни в цьому конфлікті більше століття тому. "Якщо росіяни будуть наполегливо боротися, прорватися буде складно".

Українські офіційні особи відмовилися обговорювати деталі будь-якого плану прориву російських укріплень, побоюючись розголошення оперативної інформації, яка може бути використана Росією. Матвійчук та інші українські офіційні особи поговорили з The Post за умови, що їх місцезнаходження не буде розкрито.

Українські інженери і сапери вже працюють, в деяких випадках використовуючи нове обладнання, призначене для подолання такого роду оборони, в тому числі спеціально модифіковані машини на базі знаменитого німецького бойового танка Leopard 2.

Деякі аналітики кажуть, що, хоча західні прихильники Києва зосередилися на ракетах, бронетехніці і боєприпасах, вони не надавали належної підтримки для прориву оборони Росії. Матвійчук назвав "проблемним" той факт, що українській армії не вистачає інженерних танків та інших подібних засобів.

За словами українських солдатів, Росія встановлює свої міни за схемою: одна лінія протитанкових мін, лінія протипіхотних мін поруч з мінами-пастками, а потім ще одна лінія протитанкових мін.солдати кажуть, що дрони можна використовувати для виявлення протитанкових мін, але знайти протипіхотні міни складніше.

Як тільки українці пройдуть через свої позиції, то опиняться в полі зору російських військ, а для прориву цих мінних полів часто потрібно менше скритності і більше швидкості.

Теоретично артилерійський вогонь може підірвати міни здалеку. Але кількість артилерійських снарядів обмежена, і українські військові заявили, що неможливо бути впевненим, що всі міни в районі знищені.

Натомість сучасні збройні сили використовують спеціально розроблене обладнання, таке як механізовані Мінні розминатори, інженерні танки та лінійні заряди, які є пристроями, що використовують вибухові речовини, підключені до лінії, для очищення мін певної ділянки.

Україна має свої власні Мінні розминатори, такі як УР-77 "Метеорит", машина радянської розробки, яка використовує те ж шасі, що і стара гаубиця 2С1. Ця важко броньована машина використовує вбудовані лінійні заряди для зачистки території на відстані до 300 футів перед собою. Він також використовується російською армією.

Західні країни також відправили кілька сучасних інженерних танків, у тому числі танки для розмінування Leopard 2r, поставлені Фінляндією, які можуть долати мінні поля. Ці машини, розроблені в Німеччині, засновані на шасі знаменитого бойового танка і використовують важкоброньовані Мінні трали для підриву мін на своєму шляху.

Матвійчук відмовився обговорювати, яка техніка буде використовуватися в контрнаступі, оскільки розкриття інформації може призвести до того, що "противник виробить контрзаходи". Однак він зазначив, що важкі інженерні танки, такі як Leopard 2r, були особливо корисними, оскільки вони можуть не тільки знешкоджувати міни, але й долати інші перешкоди, такі як огорожі та кургани.

Але найкращий варіант для цієї роботи - M1150 Assault Breacher Vehicle на базі шасі американського бойового танка M1 Abrams — для України недоступний, сказав Матвійчук. Вашингтону було запропоновано відправити їх, але він цього не зробив.

"Попри значну кількість озброєнь, наданих Україні для відбиття нападу агресора, проблемним питанням є забезпечення інженерних частин інженерними танками" та іншими технології", — повідомив Матвійчук.

США неодноразово вказували "обладнання для розмінування" у своїй військовій допомозі Україні, не повідомляючи подробиць. Трекери зброї з відкритим вихідним кодом виявили в країні M58 Mine Clearing Line Charge, також відому як MICLIC.

Стів Даннер, колишній інженер армії США, який зараз працює консультантом з інфраструктури, сказав, що може бути відправлено й інше обладнання: він вказав на тип броньованого екскаватора, що належить США, ізраїльської розробки IDF Caterpillar D9. За його словами, вони використовувалися в Іраку, але тепер "просто іржавіють" на складах в Кувейті.

"Я дуже нервую через те, що Україна не готова впоратися з цими великими перешкодами", — сказав Даннер.

Українські солдати чудово розуміють, що наступ цього року буде не таким простим, як успішні контратаки проти російських військ минулої осені.

"Противник вчиться на своїх помилках", — сказав Юрій, 29-річний командир підрозділу 1-ї танкової бригади, який назвав тільки своє ім'я з міркувань безпеки. "Вони краще підготовлені".

Для Росії важка брудна робота по фортифікації в Запоріжжі стала актуальною після того, як Україна витіснила московські війська з півночі Харківщини і змусила їх відступити на схід за Дніпро в Південній Херсонщині. Хоча траншеї, рови, мінні поля і загородження зараз розкидані по всій окупованій Україні, Запоріжжя бачило найважчу роботу.

Брейді Афрік, аналітик з відкритих джерел, що працює в Американському інституті підприємництва, сказав, що потужні укріплення відображають "відносно плоску топографію, яка створює менше природних перешкод, ніж на окупованих територіях Східної України" або які річка Дніпро створює в Херсоні.

Завдання Росії полягає в тому, щоб спробувати вгадати, де вздовж 600-кілометрового фронту Україна розгорне свої атаки, але супутникові знімки показують, що Росія гостро усвідомлює, що Запорізька область може бути в центрі уваги. Лінії укріплень були споруджені не тільки навколо Мелітополя, а й уздовж доріг до Криму і на самому півострові.

Якщо українським силам вдасться знайти прохід через мінні поля, їм буде потрібно використовувати загальновійськову стратегію для швидкого прориву.

За словами Канчіана, траншеї повинні бути швидко зайняті піхотою за підтримки артилерії, перш ніж російські солдати, що сховалися, зможуть використовувати бліндажі для запуску протитанкових ракет. Тоді українські танки могли б просуватися вперед разом з інженерною технікою, в тому числі з мостовими машинами, які дозволяють іншим переїжджати рови і невеликі річки.

Ці підрозділи повинні будуть рухатися швидко. Експерти кажуть, що навіть одну невелику пролом в укріпленнях противника потрібно використовувати без коливань. Оскільки російська оборона розтягнулася вздовж фронту, швидка Українська атака могла розтрощити її.

В останні місяці за кордоном проходять підготовку дев'ять українських бригад. Канчіан сказав, що один або кілька з них, ймовірно, будуть діяти як "точка списа" в атаці.

"Тоді вони можуть потрапити в "зелені поля за межами", як вони кажуть", — сказав Канчіан, маючи на увазі невловиму військову нагороду в окопній війні Першої світової війни.

Експерти кажуть, що у Росії буде як мінімум одна лінія резервів, які можуть кинутися на фронт, щоб спробувати відрізати український наступ. У них цілком може бути більше.

"Навколо Мелітополя багато всього", - сказав Джеймс Ренд, аналітик приватної розвідувальної фірми Janes. "Росіяни явно думають, що українці йдуть на південь".

Ренд додав, що нові технології озброєння, такі як надана США високомобільна артилерійська ракетна система або HIMARS, і новітня ракетна система великої дальності Storm Shadow, надана Великобританією, будуть впливати на те, де Росія розміщує свої резерви.

"Росіянам доведеться подумати про те, що вони будуть відступати", — сказав Ренд, додавши, що резерви можуть виявитися "великою апетитною метою" для Storm Shadow, які мають дальність дії до 180 миль, що робить їх в межах досяжності.

Якщо вони зможуть прорватися, Україні знову доведеться ставити оборону, а сапери знову працюватимуть, цього разу ставити міни. Україна використовувала старі міни радянської розробки, в тому числі протитанкову міну ТМ-62.

"Ми накриваємо міни ковдрою, щоб вони не відволожилися", — пожартував командир інженерів Клімат, демонструючи міни, які зберігалися в старому загороджувачі ГМЗ-3 неподалік.

Він додав, що коли вони будуть встановлювати міни, вони будуть вести записи на випадок, якщо їм доведеться знову шукати прохід.

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