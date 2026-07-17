Окупанти просунулися біля села під Костянтинівкою, - DeepState

Відбувається спроба проникнення до цього населеного пункту.

Російські загарбники мають просування біля села Іванопілля в Донецькій області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState в Telegram.

"Ворог просунувся поблизу Іванопілля", - йдеться у повідомленні.

На аналітичній мапі DeepState населений пункт Іванопілля вказується як район проникнення російських загарбників.

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Це село відноситься до Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області.

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Як повідомляв УНІАН, за словами командира 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", підполковника Шаміля Круткова, Костянтинівка може повторити долю Покровська, хоча якоїсь вкрай критичної ситуації станом на зараз там немає. На підходах до Костянтинівки ліквідовується велика кількість окупантів, які намагаються просочуватися.

Як відомо, до повномасштабного вторгнення РФ у Костянтинівці проживало близько 67 тисяч мешканців. До січня їх залишилося всього 2 тис. Місто стало головним обʼєктом російського наступу, стратегічним вузлом, який українські військові налаштовані захищати.

За даними Financial Times, захоплення Костянтинівки стало одним із пріоритетів Кремля в кампанії із встановлення повного контролю над Донеччиною, хоча просування військ супроводжується значними втратами.

За радянських часів саме тут виготовляли рубінові зірки для кремлівських веж і скло для мавзолею Леніна. Сьогодні ж місто є важливою ланкою українського "поясу фортець", до якого також входять Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ і Лиман.

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