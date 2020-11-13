Франція і Німеччина вітають кроки України на виконання підсумків саміту лідерів "нормандського формату" від 9 грудня 2019 року.

Франція і Німеччина закликають Російську Федерацію використати вплив на бойовиків для відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду у Щасті і Золотому.

Про це йдеться у спільній заяві МЗС Франції і Німеччини, оприлюдненій французьким зовнішньополітичним відомством.

Зокрема, обидві країни привітали створення двох нових пунктів пропуску на лінії зіткнення у Щасті і Золотому.

"Це збільшує кількість пунктів пропуску вздовж близько 450 км лінії зіткнення до семи. Україна тим самим виконує зобов'язання, погоджені Росією, Україною, Францією і Німеччиною у висновках саміту "нормандського формату", проведеного у Парижі 9 грудня 2019 року", - зазначається у заяві.

Відтак, підкреслюється, що Україна здійснила кроки для покращення умов на занедбаних пунктах пропуску до настання зими та з метою послаблення страждання людей на сході України.

"Ми закликаємо Росію і сепаратистів (підконтрольних Росії бойовиків - УНІАН) заново відкрити усі пункти пропуску, що існують на лінії зіткнення у Донецькій області без зволікань. Тисячам людей, які хочуть відвідати лікарів, отримати пенсії або відвідати родичів, наразі заборонено перетинати лінію зіткнення", - наголошується у заяві.

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Франція і Німеччина наголошують, що конфлікт не повинен тривати і завдавати ще більше шкоди населенню.

Також зазначається, що, попри домовленість у Тристоронній контактній групі, підконтрольні Росії бойовики не виконали зобов'язання щодо створення умов для відкриття пунктів пропуску у Щасті і Золотому 10 листопада.

"Ми закликаємо Росію використати її вплив, аби забезпечити втілення цих домовленостей. Як член Тристоронньої контактної групи, Росія також бере участь у прямих переговорах з Україною і несе долю відповідальності за успішне виконання висновків Паризького саміту", - наголошується у заяві.

Відкриття КПВВ на Донбасі

11 листопада українська сторона у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі заявляла, що на переговорах вдалося досягнути певного просування в обговоренні умов розблокування російською стороною роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду, зокрема у Щасті та Золотому.

Раніше українська сторона на Донбасі відкрила 6 контрольних пунктів в'їзду-виїзду, але російська сторона не пропускає громадян через лінію розмежування.

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Автор: Віталій Саєнко