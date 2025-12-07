У місті спостерігаються перебої з електро-, тепло- і водопостачанням.

В ніч проти неділі, 7 грудня, російські окупаційні війська завдають масованого комбінованого удару по Кременчуку Полтавської області.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький у своєму Телеграм-каналі. За його словами, під ударом противника – обʼєкти інфраструктури.

"Наразі в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Усі міські служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити критичні системи", – повідомив він.

Офіційну інформацію про наслідки, за словами Малецького, буде оприлюднено пізніше Полтавською обласною військовою адміністрацією. Людей міський голова закликав залишатися в безпечних місцях та не публікувати інформацію про наслідки ворожих ударів.

Варто зазначити, що у Повітряних силах Збройних сил України протягом ночі інформували про рух ударних дронів у напрямку Кременчука. Також ворог піднімав винищувачі МіГ-31К, повідомлялося про пуски ракет "Кинджал".

Атаки РФ по Україні

Вдень російські загарбники атакували Словʼянськ Донецької області. Ворог випустив по місту авіабомбу ФАБ-250. Вона поцілила поблизу житлового будинку.

Постраждало семеро осіб, серед яких вагітна жінка. Також у прокуратурі інформували, що пошкоджено 7 багатоповерхівок та кілька авто.

