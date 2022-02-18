Резніков закликав мешканців ОРДЛО не вірити окупаційній владі про те, що ЗСУ готовить наступ на них.

Кремль готує обґрунтування для визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Олексій Резніков заявив з трибуни парламенту, виступаючи на Годині запитань до уряду.

"Провокації не припиняться. Кремль все одно готує обґрунтування для визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії, незалежно від того, чи буде він реалізований, просто щоб мати цей варіант на столі", - сказав Резніков.

Також Резніков підкреслив, що вчора ввечері окупаційна влада розповсюдила дезінформацію, що нібито Збройні сили України вже готуються до наступу.

"Вкотре наголошую, що у нас немає наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму. Ми будемо рухатися політико-дипломатичним шляхом і не будемо піддавати наших громадян небезпеці. Звертаюсь до мешканців Луганська, Алчевська, Донецька, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: люди, не бійтеся, не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чуткам про український наступ", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони вчора, 17 лютого, заявило, що російські ЗМІ спотворюють факти про обстріл дитсадка на Луганщині.

"Російська Федерація діє у властивій їй манері. Грубо порушує міжнародне право, домовленості, цинічно обстрілює дитячий садок і школу, а потім заповнює інформпростір фейками, що це нібито українська сторона. Така собі інформаційна тактика, якщо чесно, враховуючи, що нею користувались ще НКВС - тобто минуло десятки років, як вона викрита. Втім наша інформаційна перевага у правді, яка до того ж підтверджується фактичними доказами", - прокоментувала інформаційне шахрайство російських медіа заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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