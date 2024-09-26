На думку військових, призначення споруди стане остаточно відомим після закінчення сезону штормів.

Російські окупанти у тимчасово окупованому Криму поруч з Керченським мостом будують споруду, призначення якої поки незрозуміло. Речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук припустив, що її можуть будувати для захисту наявного шляхопроводу або вона є черговим переходом.

"Продовжують будувати, що це - буде відомо, коли добудують. А в цьому сезоні вони це ймовірніше не зможуть зробити, тому що починається період штормів та відповідно будувати щось в таких умовах буде дуже складно. Це може бути захисна споруда, чи якийсь перехід черговий, але висновки робити трошки зарано…", - розповів Плетенчук в етері телемарафону.

Він пояснив, що треба зачекати, поки закінчиться сезон штормів.

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"У будь-якому разі подивимось як вони пройдуть цей період, який починається восени та закінчується навесні", - сказав речник.

Військовий додав, що росіяни весь час намагаються розмістити у Керченській протоці якісь споруди, певні з них періодично викидає хвилями на узбережжя.

"Проте вони в принципі постійно намагаються щось в Керченській протоці розмістити, розбудувати. Це можуть бути різноманітні гідротехнічні споруди, це можуть бути загороджувальні споруди… Та, як ви бачите, періодично вони опиняються на березі після чергового шторму", - наголосив представник ВМС.

Він додав, що ситуація у Чорному та Азовському морях поки залишається незмінною. В Азовському морі військових кораблів РФ не зафіксовано, в Чорному - перебуває субмарина проєкту 636 ("Варшав’янка"), на борту якої може біти 4 ракети типу "Калібр". За словами Плетенчука, субмарина постійно перебуває в морі - нікуди не заходить й не виходить, зазвичай чергування триває кілька тижнів.

"Після цього її, як правило, міняє інший підводний човен 636-го проєкту. Перебуває човен в акваторії в якості єдиного засобу, який може перебувати в морі на чергуванні…", - уточнив речник.

Будівництво споруд навколо Кримського мосту

Як повідомляв УНІАН, у серпні стало відомо, що росіяни почали вздовж Кримського мосту облаштовують якусь споруду, яка нагадує саме міст. На думку речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, призначення "загадкового" об’єкту можу бути дублюванням шляхопроводу.

Військовий сказав, що його взагалі дивує спорудження цього об’єкту. Він пояснив, що припущення зробив через те, що ця "загадкова" конструкція не є фундаментальною (на той час), а сам незаконно побудований Кримський міст весь час під потенційною загрозою ударів ЗСУ. При цьому треба врахувати наближення сезону штормів, певні погодні умови в Керченській протоці, які починаються зазвичай з середини осені.

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