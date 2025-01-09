За героїзм та відвагу, проявлені під час оборони плацдарму, президент нагородив його "Хрестом бойових заслуг".

У 126-й окремій бригаді територіальної оборони розповіли історію бійця, який провів у Кринках, що на лівому березі Дніпра, 88 днів.

Розповідь Дмитра Корда опублікована на сторінці бригади у соціальній мережі Facebook. Військовий разом із побратимами мав обороняти плацдарм Сил оборони. Він згадує, що іноді їм доводилося відбивати до 15 російських штурмів за день:

"До того ж, постійно були обстріли. Вони почалися, коли ми лиш підійшли човнами до берега. Земля горіла під ногами у буквальному сенсі. Перед нашим човном одразу щось вибухнуло, ми чудом залишилися живі. То, виявилося, було лише початком пекла. Ми змогли закріпитися і цілодобово відбивали атаки росіян".

Їм вдалося вийти з Кринок лише за три місяці. Військові зазнали втрат, а евакуація фактично зірвалася, тому боєць залишився один на березі із важким переломом ноги. У такому стані Корда переплив річку Конка, а потім пройшов пішки майже два кілометри.

Відео дня

"Течія в річці, хоч вона і вузенька, була просто скаженою. Я зайшов у одному місці, а вийшов на берег метрів за 200 від нього. Перепливав річку двічі - там між її рукавами є острівець. Потім ішов болотами, опираючись на палицю. Я до того детально вивчив мапу на "Кропиві", запам’ятав усе, тож вона увесь час немов була перед очима. Мені знадобилося півтори доби, щоб дійти до наших позицій", - розповів він.

Бої за Кринки

Нагадаємо, окупаційна армія Російської Федерації захопила селище на самому початку повномасштабної війни. У листопаді 2023 року стало відомо, що Силам оборони вдалося створити плацдарм та закріпитися в Кринках.

У липні минулого року в мережі повідомили про відступ Збройних сил України з селища. За даними "Слідство.Інфо", з жовтня 2023 року по кінець червня 2024 там зникли безвісти 788 захисників.

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