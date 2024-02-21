За словами речника ПС, не варто сподіватися на зношеність російського авіапарку.

Російські літаки "гублять" бомби на території РФ до підльоту до України. Втім, не варто сподіватися на те, що це свідчить про зношеність їхнього авіапарку.

Як заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Укрінформу, росіяни мають заводи, які можуть відновлювати і продовжувати ресурс старих літаків.

"А те, що не долітає, – це їхня криворукість, можливо, помилка, можливо, якісь інші фактори спричинили те, що бомба зійшла просто раніше, може, просто не хочеться підлітати ближче і ставати ціллю для нашої ППО? Так само Ту-95 ракети пускають, і часто вони падають у Каспійське море. Там багато вже "плаває", мабуть, по морю тих ракет, які просто не спрацювали. Сподіваємося, що таких ракет буде все більше й більше. Можливо, через санкції, які частково впливають і вони недоотримують якісь запчастини, замінюють їх якимось іншими компонентами, можливо, це впливає", - зазначив Ігнат.

Росіяни "гублять" авіабомби

Останнім часом почастішали випадки, коли російські бомби і ракети не долітають до України і падають на російські села. Міністерство оборони Великобританії проаналізувало ці випадки і вказало на можливу причину таких "промахів".

Російський військовий літак скинув авіабомбу на дамбу в Білгородській області. Як повідомили в ASTRA, це сталося 21 січня в районі хутора Іонівка. Тоді авіабомбу ФАБ-250 виявили у водоймі. В результаті скидання боєприпасу частково була пошкоджена гребля. У Міноборони РФ цей інцидент не коментували.

1 лютого літак РФ впустив авіабомбу над окупованим містом Зимогір'я в так званій "ЛНР". Боєприпас, імовірно ФАБ-500, впав на вулиці Пархоменка. Мешканців вулиці евакуювали. За словами співрозмовників видання, сьогодні буде проходити огляд і вивезення боєприпасу.

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