ANKA - це наступне покоління БПЛА після Bayraktar.

На українсько-турецькому заводі, що будується у Київській області, вироблятимуть реактивні безпілотники типу ANKA, здатні діяти проти інших повітряних об'єктів.

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

В Україні вироблятимуть реактивні безпілотники, здатні діяти проти інших повітряних об'єктів – радник глави ОП

"… завод будується зараз у Василькові. Вже почав будуватися завод, який буде виробляти спільно українсько-турецькі безпілотники. В тому числі ANKA – важкі безпілотники. В тому числі українські безпілотники, які є перспективними. Зокрема, мова може йти і про реактивні безпілотники, які є перехоплювачами. Тобто, вони здатні діяти проти повітряних об'єктів, проти інших безпілотників. Навіть проти авіації пілотованої. На них будуть українські двигуни і решта турецька авіоніка: корпус тощо, - сказав він.

Арестович уточнив, що ANKA - це наступне покоління БПЛА після Bayraktar.

"Набагато крутіше, так. Реактивні, не поршневі, а реактивні. Хоча будуть такі, як ANKA, наприклад, важкий. БПЛА, який перевищує "Байрактар" за всіма характеристиками", - зазначив він.

За словами Арестовича, завод у Василькові наприкінці 2022 року вже має випускати першу продукцію.

Виробництво українських безпілотників

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня було підписано меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та турецькою компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

Центр будують біля міста Васильків Київської області.

Автор: Вікторія Токарєва