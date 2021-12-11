На українсько-турецькому заводі, що будується у Київській області, вироблятимуть реактивні безпілотники типу ANKA, здатні діяти проти інших повітряних об'єктів.
Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.
В Україні вироблятимуть реактивні безпілотники, здатні діяти проти інших повітряних об'єктів – радник глави ОП
"… завод будується зараз у Василькові. Вже почав будуватися завод, який буде виробляти спільно українсько-турецькі безпілотники. В тому числі ANKA – важкі безпілотники. В тому числі українські безпілотники, які є перспективними. Зокрема, мова може йти і про реактивні безпілотники, які є перехоплювачами. Тобто, вони здатні діяти проти повітряних об'єктів, проти інших безпілотників. Навіть проти авіації пілотованої. На них будуть українські двигуни і решта турецька авіоніка: корпус тощо, - сказав він.
Арестович уточнив, що ANKA - це наступне покоління БПЛА після Bayraktar.
"Набагато крутіше, так. Реактивні, не поршневі, а реактивні. Хоча будуть такі, як ANKA, наприклад, важкий. БПЛА, який перевищує "Байрактар" за всіма характеристиками", - зазначив він.
За словами Арестовича, завод у Василькові наприкінці 2022 року вже має випускати першу продукцію.
Читайте такожТуреччина передасть Україні понад 20 безпілотників "Байрактар" вже найближчим часом - Bloomberg
Виробництво українських безпілотників
Як повідомляв УНІАН, 29 вересня було підписано меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та турецькою компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.
Центр будують біля міста Васильків Київської області.