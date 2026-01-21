Унікальна кіл-зона ЗСУ у Куп'янську може переломити ситуацію на лінії фронту, - ISW

ЗСУ створили зону ураження з використанням безпілотних систем поблизу Куп'янська, яка може знищити до 88 відсотків російських військ до того, як вони наблизяться до українських позицій.

У районі Куп'янська українські Сили оборони змогли створити непрохідну кіл-зону, в межах якої росіяни не можуть використовувати техніку на глибині 20-25 кілометрів від лінії фронту або піхоту в межах одного кілометра від лінії фронту. При цьому, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, якщо ЗСУ зможуть розширити цю тактику на всю лінію фронту, це дозволить зупинити російський наступ.

В ISW нагадують, що 20 січня український підрозділ "Оріон" повідомив, що ЗСУ створили зону ураження з використанням безпілотних систем поблизу Куп'янська, яка може знищити до 88 відсотків російських військ до того, як вони наблизяться до українських позицій. Підрозділ повідомив, що безпілотні системи перешкоджають пересуванню і маневруванню російської піхоти в межах одного кілометра від лінії фронту, а також перешкоджають пересуванню і маневруванню російської техніки і механізованого обладнання на відстані 20-25 кілометрів від лінії фронту.

При цьому, як відзначають аналітики ISW, якщо ЗСУ зможуть відтворити досягнуті в Куп'янську результати на всій лінії фронту, то, ймовірно, зможуть припинити просування Росії і забезпечити українські контратаки по всьому театру військових дій, оскільки не дозволять російській піхоті маневрувати на великих ділянках фронту.

"Україна може значно знизити ефективність російської тактики проникнення, якщо українські сили не дозволять російським військам використовувати техніку в межах 50+ кілометрів від лінії фронту, змушуючи російську піхоту, наприклад, проникати на великі і непереборні відстані пішки", - підкреслюють в ISW.

Система побудована на поєднанні повітряних і наземних безпілотників ("Лелека", Mavic, FPV, наземні роботи). Це дозволяє контролювати ділянку без постійної присутності людей на позиціях.

Оборона вибудувана ешелонами:

Далека зона (20–25 км): FPV-дрони знищують техніку на підході.

Ближня зона (5–10 км): Простір під повним контролем розвідувальних БПЛА. Будь-який рух фіксується миттєво.

Рубіж для піхоти (близько 1 км): Тут неможливо зайняти позиції. По одній цілі можуть працювати до п'яти дронів. Зафіксовані випадки, коли на одного солдата одночасно вилітали до 12 дронів.

