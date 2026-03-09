Рептилія мала зріст близько 63 сантиметрів, беззубий дзьоб, великі очниці та порожнисті кістки.

Якщо сучасні крокодили здаються небезпечними, варто уявити їхніх давніх родичів, які жили на території сучасної Арізони приблизно 225–201 мільйон років тому та пересувалися на двох ногах. Про відкриття нового виду рептилій, що належали до групи шувозавридів, заявили палеонтологи з Університету Вашингтона та Музей природної історії та культури Берка, повідомляє NewsWeek. Рештки знайшли на території Національного парку "Скам'янілий ліс" (Petrified Forest National Park) – відомого парку з великими покладами викопної деревини.

Йдеться, що представники цієї групи рептилій дивовижно нагадують страусоподібних динозаврів – орнітомімідів, які жили поруч із ними у пізньому тріасовому періоді. Новий вид, який отримав назву Сонселазух кедровий (Sonselasuchus cedrus), був приблизно розміром із пуделя і має доволі незвичайні особливості. За словами автора дослідження, палеонтолога Елліотта Армора Сміта, ці тварини, ймовірно, починали життя як чотириногі, але з віком переходили до пересування на двох ногах.

До такого висновку дослідників підштовхнули пропорції кісток. З 2014 року в районі Petrified Forest National Park було знайдено близько 950 викопних решток цієї тварини.

Аналіз скелетів показав, що у молодих особин передні та задні кінцівки були приблизно однаковими за пропорціями. Проте з віком задні ноги ставали довшими й міцнішими, що, ймовірно, дозволяло дорослим особинам пересуватися на двох ногах.

За оцінками науковців, рептилія мала зріст приблизно 63 сантиметри, беззубий дзьоб, великі очниці та порожнисті кістки.

Попри схожість зі страусоподібними динозаврами, ці риси виникли незалежно. Як пояснює Сміт, така подібність могла з’явитися через те, що предки крокодилів і предки птахів еволюціонували в одних і тих самих екосистемах і займали подібні екологічні ніші.

Тому ознаки, які зазвичай асоціюються з динозаврами – двоноге пересування, беззубий дзьоб, порожнисті кістки та великі очниці – могли виникнути і в лінії предків крокодилів.

Назву виду cedrus обрали на честь кедра – хвойного дерева, схожого на ті рослини, які формували ліси у тріасовий період, коли жила ця рептилія.

Натомість назва роду пов’язана з геологічним шаром Формація Чінле, зокрема його частиною – Sonsela Member, де й знайшли викопні рештки тварини.

За словами палеонтолога Крістіана Сидора з Музею Берка, з початку польових робіт у 2014 році дослідники вже зібрали понад 3000 викопних решток із цього місця, і розкопки продовжують приносити нові знахідки.

Окрім решток Sonselasuchus cedrus, у цьому місці знайшли також скам’янілості риб, амфібій, динозаврів та інших рептилій.

До досліджень за ці роки долучилися понад 30 студентів та волонтерів з Університету Вашингтону. І, за словами науковців, ця ділянка досі залишається одним із найцікавіших місць для нових палеонтологічних відкриттів.

