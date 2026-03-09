Депутат партії Орбана подав законопроєкт про конфіскацію цінностей 'Ощадбанку'

Депутати підтримали пропозицію розглядати законопроєкт у парламенті за спрощеною процедурою.

Лідер угорської правлячої партії "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт щодо арештованих активів українського "Ощадбанку", який передбачає вилучення коштів і цінностей до завершення кримінального розслідування. Парламент планує розглядати його за спрощеною процедурою, пише угорський новинний портал Telex.

Пропозиція стосується "незвичайної кількості" готівки та золота, що перевозилися через Угорщину. Кочіш пропонує вважати вилучені минулого тижня активи конфіскованими до завершення розслідування, ініційованого Національною податковою та митною адміністрацією (NAV). За його словами, спосіб транспортування та особи, залучені до перевезення, "можуть становити загрозу національній безпеці".

Представники опозиції критикували прискорений розгляд законопроєкту перед виборами та можливу зворотну дію закону. Зокрема голова комітету від партії "Йоббік" Золтан Сас заперечив проти такого швидкого внесення пропозиції, що не дало часу ознайомитися з нею детально. Кочіш зазначив, що швидкий розгляд необхідний через обмежений парламентський графік перед виборами та що закон стосується конкретної справи.

Законопроєкт Кочіша комітет схвалив чотирма голосами "за" та двома утриманнями. Так само члени комітету підтримали пропозицію розглядати законопроєкт у парламенті за спрощеною процедурою.

Водночас український "Ощадбанк" заявив 8 березня, що вимагатиме повернення грошей та золота, арештованих в інкасаторських автомобілях угорською владою. NAV повідомила, що веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей у справі затриманих українських інкасаторів.

5 березня в Угорщині викрали співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими машинами і цінностями. Працівники банку керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярних послуг між державними банками.

6 березня незаконно затримані співробітники служби інкасації "Ощадбанку" перетнули повернулись додому. При цьому автівки та цінності все ще залишаються незаконно затриманими. В "Ощадбанку" заявили, що захищатимуть свої права та домагатимуться повернення цінностей.

