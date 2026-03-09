4K/120 FPS з трасуванням променів: інсайдер розкрив детальні характеристики PS6

У мережі продовжують з'являтися подробиці про наступне покоління консолей Sony. У новому відео інсайдер Moore's Law Is Dead заявив, що PlayStation 6 зможе запускати більшість ігор в 4К 120 FPS з повноцінним трасуванням променів
Інсайдер стверджує, що продуктивність майбутньої консолі значно зросте в порівнянні з поточним поколінням. Графічна продуктивність нібито збільшиться приблизно в 2,5-3 рази відносно PlayStation 5, а швидкість обробки трасування променів - в 6-12 разів.
Такі показники стануть можливими завдяки переходу на нову архітектуру. За даними інсайдера, консоль отримає GPU на базі RDNA 5 і процесор Zen 6, що повинно помітно підвищити графічну продуктивність і швидкість обробки складних ефектів
Передбачувані характеристики PlayStation 6:
Новий чіп AMD Orion, створений за 3-нм техпроцесом TSMC.
- Процесор Zen 6 з 8 продуктивними ядрами і окремими системними ядрами.
- Графіка RDNA 5 з 52–54 обчислювальними блоками, частотою до 3,6 ГГц і підсумковою продуктивністю в 34–40 TFLOPS.
- 160-бітний контролер пам'яті з підтримкою до 30 ГБ GDDR7 (32 Гб/с).
- Енергоспоживання 160 Вт.
На тлі майбутньої консолі навіть порівняно нова PlayStation 5 Pro буде виглядати помітно слабкішою. Передбачається, що PS6 запропонує вдвічі більшу продуктивність у растеризації та в 3–6 разів потужніший блок трасування променів.
З усім тим навіть при такому зростанні потужності досягти нативного 4K при 120 FPS з трасуванням променів буде досить складно. Тому очікується, що Sony буде активно використовувати фірмову технологію AI-апскейлінгу PSSR, яка буде підвищувати роздільну здатність зображення з більш низької до 4K.
За попередніми оцінками, реліз PlayStation 6 можуть відкласти аж до 2029 року. Sony розглядає можливість перечекати кризу пам'яті, продовживши цикл життя PS5 на 1-2 роки.
Раніше цього тижня Microsoft офіційно анонсувала наступне покоління Xbox. Пристрій має робочу назву Project Helix: він зможе запускати ігри як з Xbox, так і з ПК. Більше подробиць розкажуть наступного тижня.
А в Steam з'явився новий великий хіт – Slay the Spire 2. Сиквел відомої карткової гри привернув понад 500 тисяч гравців і злетів на перше місце в списку найбільш продаваних ігор.
