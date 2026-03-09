Таких цін ще не було: WSJ спрогнозувала новий історичний максимум для нафти

Зазначається, що рекорд 2008 року може бути побитий.

Ціна на нафту може зрости ще більше, якщо Ормузька протока залишиться заблокованою. Аналітики попереджають, що "чорне золото" може перевищити 200 доларів за барель.

Газета Wall Street Journal пише, що ф'ючерси на нафту в США після найзначнішого тижневого зростання в історії підскочили на 20% ввечері 8 березня, перевищивши позначку в 100 доларів за барель вперше з повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Після зростання більш ніж на 40 доларів за барель за трохи більше п'ять торгових сесій номінальний рекорд ф'ючерсів West Texas Intermediate – 145,29 долара, встановлений 3 липня 2008 року, – більше не здається недосяжним, пише WSJ.

Відео дня

Аналітики відзначили, що, якщо Ормузька протока залишиться закритою для танкерів з нафтою з Близького Сходу протягом тривалого часу, то з урахуванням інфляції ціна на "чорне золото" може досягти історичного максимуму близько 215 доларів за барель.

Ціни на нафту - останні новини

9 березня ціни на нафту досягли найвищого рівня з середини 2022 року. Справа в тому, що деякі великі виробники скоротили поставки, а ринок охопили побоювання з приводу тривалих перебоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку через розширення війни США та Ізраїлю з Іраном.

Станом на 10:08 за київським часом вартість нафти марки Brent досягла 106,66 долара за барель, а американська нафта марки WTI - 102,03 долара за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: