У Москві та Санкт-Петербурзі відключили інтернет: доступ є тільки до 'білих' сайтів

У Москві мобільний інтернет відключають вже п'ятий день.

У Москві тривають блокування мобільного інтернету. Також проблеми з доступом до багатьох інтернет-сервісів фіксують і в Санкт-Петербурзі, пише The Moscow Times з посиланням на дані Downdetector.

Відзначається, що в Москві мобільний інтернет відключають вже п'ятий день. За даними Downdetector, сайти з "білого списку", включаючи "Держпослуги", російські соцмережі "ВКонтакте" і "Однокласники", сервіси "Яндекса", маркетплейси і ресурси держорганів, продовжують працювати.

У виданні додали, що в Санкт-Петербурзі блокування почалися вранці 9 березня. Всього надійшло майже 2500 скарг від користувачів, які заявили, що у них є проблеми з доступом до месенджерів, багатьох сайтів і банківських додатків.

Крім того, відключення збіглися в часі з повідомленням губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка про небезпеку дронів і "можливе зниження швидкості мобільного інтернету".

Раніше оператори "Білайн", "Мегафон" і Т2 публічно заявили, що збої викликані "зовнішніми обмеженнями". Вони запевнили, що не мають до цього відношення.

Також російські ЗМІ пишуть, що російським операторам раніше надійшло розпорядження обмежити мобільний інтернет в окремих районах Москви. З 5 по 6 березня в російській столиці пройшло тестування повного відключення зв'язку.

У Держдумі РФ запропонували надавати користувачам доступ до інтернету за паспортом

Раніше заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Андрій Свінцов виступив з ініціативою повністю деанонімізувати російських користувачів інтернету, прийнявши закон про обов'язкову ідентифікацію користувачів за паспортом.

Він заявив, що необхідно повністю "почистити" весь інтернет від анонімного контенту і від анонімних акаунтів. Свинцов також запропонував прийняти окремий закон "про чесний, чистий і легальний інтернет", щоб можна було "однозначно ідентифікувати" того, хто стоїть "за кожним постом".

