Ціни на АЗС ростуть, як на дріжджах: скільки зараз коштує бензин, дизель та автогаз

Найбільше на АЗС України подорожчало дизельне паливо.

Середні ціни на паливо на українських АЗС у понеділок, 9 березня, продовжили зростати, повідомляє портал "Мінфін".

Найбільше на АЗС України подорожчало дизельне паливо. Дизель 9 березня додав ще 2,50 грн, підскочивши у середньому до 71,60 грн/л.

Найдешевший дизель українцям 9 березня пропонує мережа U.GO. Тут середня ціна літра становить 65,90 гривні. Найдорожчий – мережа КЛО, за 76,59 грн/л.

Мережі "Укрнафта" та БРСМ-Нафта продають дизель по 69,99 грн/л, а ОККО та WOG – по 73,99 грн/л.

Середні ціни на бензин марки А-95 преміум зросли на 27 копійок – до 72,58 грн/л. Звичайний 95-й у середньому подорожчав на 65 копійок – до 69,02 грн/л.

Якщо розглядати всі мережі, то найнижча середня ціна на 95-й преміальний бензин фіксується в мережі Motto – 67,98 грн/л, а найвища в мережі "Автотранс" – 76,98 грн/л.

У мережі "Укрнафта" бак преміального 95-го заливають в середньому по 71,99 грн/л, а на ОККО та WOG – 73,99 грн/л. Водночас UPG заправляє по 71,90 грн/л.

Звичайний бензин марки А-95 сьогодні продає більше мереж. Згідно з даними аналітиків, найнижча середня ціна зафіксована в мережі Rodnik – 63,99 грн/л, а найвищий цінник зафіксовано у "Катрал" – 71,99 грн/л. UPG продавала 95-й бензин в середньому по 68,90 грн/л.

Мережа "Укрнафта" пропонує водіям бензин А-95 за 68,99 грн/л. Водночас популярний дискаунтер БРСМ-Нафта продавав його по 66,65 грн/л, а SOCAR – по 69,99 грн/л.

Автогаз, за інформацією аналітиків, сьогодні подорожчав на колонках у середньому до 40,69 грн/л (+36 коп/л).

Війна в Ірані і ціни на пальне - останні новини

Ціни на нафту різко зростають через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки, через яку проходить 20–30% світового морського експорту нафти.

Нагадаємо, 2 березня Іран оголосив про закриття протоки. Корпус вартових ісламської революції повідомив про атаку на нафтовий танкер, який намагатиметься пройти через протоку.

На цьому тлі ціни на пальне на українських АЗС піднялися до 70–81 гривень за літр.

Засновник групи компаній Prime та паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що ціни на бензин і дизель в Україні перевищать 100 гривень за літр залежно від тривалості фактичного блокування Ормузької протоки. Через кілька місяців після повного відновлення судноплавства ціни можуть знизитися до 80 гривень за літр.

