Запланована зустріч України, США та РФ відкладається через ситуацію в Ірані, - Зеленський

За словами Зеленського, росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії.

Через ситуацію навколо Ірану тристороння зустріч між Україною, США та РФ, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони, відкладається. Як повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram, він провів нараду з нашою переговорною командою.

"Наразі пріоритет партнерів і вся увага - ситуація навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається. Але Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни", - написав він.

Голова держави додав, що команда доповіла інформацію щодо планів російської сторони, наскільки це відомо передусім завдяки діяльності наших розвідок.

"Доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та, зокрема, в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що ми бачимо, що росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також "перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та - ширше - усього Заходу".

"Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо", - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія вже неодноразово були близькі до укладення мирної угоди, але щоразу одна зі сторін відступала. За його словами, проблема полягає у тому, що між Україною і Росією "панує величезна ненависть".

Він також заявив, що бере участь у переговорному процесі лише заради того, щоб зробити послугу Європі, а на США війна в Україні "не дуже впливає".

