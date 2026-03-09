Долар підскочив до чергового максимуму: офіційний курс валют на вівторок

Національний банк України встановив на вівторок, 10 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,90 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 6 березня - 43,81 грн/дол.).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,71 гривні за один євро, тобто гривня втратила також 17 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,95/43,98 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,89/50,91 грн/євро. 

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара 9 березня становив 44,05 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 43,85 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках становив 51,45 грн/євро, а курс продажу - 51,12 грн/євро. 

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні і становив 43,95 гривні за долар, а курс євро знизився на 15 копійок і становив 51 гривню за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,35 гривні, а євро - за курсом 50 гривень за одиницю іноземної валюти. 

Вас також можуть зацікавити новини: