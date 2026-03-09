Долар підскочив до чергового максимуму: офіційний курс валют на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,71 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 10 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,90 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 6 березня - 43,81 грн/дол.).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,71 гривні за один євро, тобто гривня втратила також 17 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,95/43,98 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,89/50,91 грн/євро.

В обмінниках України середній курс долара 9 березня становив 44,05 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 43,85 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках становив 51,45 грн/євро, а курс продажу - 51,12 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні і становив 43,95 гривні за долар, а курс євро знизився на 15 копійок і становив 51 гривню за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,35 гривні, а євро - за курсом 50 гривень за одиницю іноземної валюти.

