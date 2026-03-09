Зачепить увесь світ: МВФ попередив про важкі наслідки конфлікту на Близькому Сході

В Фонді закликають готуватися до "немислимого" на тлі іранської кризи.

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що тривалі бойові дії на Близькому Сході ризикують вдарити по ринках та економіці, водночас створюючи неочікувані виклики, які вимагатимуть від політиків підготовки до "нової нормальності".

Видання Bloomberg пише, що голова МВФ зазначила, що у випадку зростання цін на енергоносії на 10%, яке триватиме протягом року, світова інфляція підскочить на 40 базисних пунктів, а економічне зростання сповільниться. Нові потрясіння можуть виникнути навіть після закінчення конфлікту, продовжуючи загальну невизначеність, додає вона.

"У цьому новому глобальному середовищі подумайте про немислиме та готуйтеся до нього", – каже Георгієва.

Її заява прозвучала після того, як 9 березня ціна на нафту зросла до 120 доларів за барель на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході, а також зростання навантаження на маршрути доставки нафти та світову енергетичну інфраструктуру. Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт 8 березня разом з Іраком скоротили видобуток, оскільки їхні сховища швидко заповнюються через фактичне закриття Ормузької протоки.

Глава МВФ заявила, що судноплавство через Ормузьку протоку скоротилося на 90%. Через протоку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти та торгівлі СПГ, включаючи приблизно половину імпорту нафти в Азію та чверть імпорту СПГ.

Президент США Дональд Трамп висловився щодо стрибка цін на нафту пізно ввечері у своїй соціальній мережі Truth Social, заявивши, що короткострокові коливання – це "дуже невелика ціна". Він додав, що ціни швидко впадуть, "коли знищення іранської ядерної загрози закінчиться".

Зранку 9 березня ціни на нафту досягли піку з середини 2022 року. Марки WTI та Brent подолали позначку в 119 доларів за барель, після чого відкотилися. Brent – до 106,66 долара за барель, WTI – до 102,03.

Водночас в Європі різко зросли ціни на природний газ – ф’ючерси додали 30% своєї вартості.

