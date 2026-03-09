У цей період вони можуть бути призвані на військову службу лише за їхньою згодою.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4782-IX, який гарантує 12-місячну відстрочку від мобілізації для військовослужбовців, що проходили службу за програмою "Контракт 18–24", повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що закон встановлює, що військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану були прийняті на військову службу за однорічним контрактом, не підлягають призову протягом 12 місяців після звільнення зі служби. У зазначений період вони можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

Як повідомляв УНІАН,11 лютого 2026 року Верховна Рада України підтримала закон про надання 12-місячної відстрочки від мобілізації для молоді віком від 18 до 25 років, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану.

Тоді за закон "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян" проголосувало 243 народних депутати.

В ухваленому законі йдеться про військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на 1 рік і вже звільнені зі служби.

Багато депутатів пропонували цим молодим людям надати відстрочку не на один рік, а до того часу, поки їм виповниться 25 років, але ця пропозиція не була підтримана.

Додамо, що українці віком 18-24 років з лютого 2025 року можуть служити за контрактом, що передбачає виплату 1 мільйона гривень, з яких 200 тисяч виплачують одразу, а решту - під час служби. Також контракт передбачає соціальні гарантії.

