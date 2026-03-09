Експерти визначили, чия камера знімає краще – iPhone чи Samsung

Galaxy S26 Ultra фотографує краще за свого попередника, але все ще поступається iPhone 17 Pro, вважають у DxOMark.

Новітній флагман Samsung Galaxy S26 Ultra отримав помітні поліпшення камери в порівнянні з торішнім Galaxy S25 Ultra, однак поки не наздоганяє лідера ринку – iPhone 17 Prо Max. Так вважають авторитетні фахівці DxOMark.

Результати тестування показують, що основна 200-мегапіксельна камера в Galaxy S26 Ultra отримала більш світлосильний об'єктив з діафрагмою f/1.4, що дозволяє їй захоплювати на 47% більше світла, ніж у S25 Ultra.

Це помітно впливає на якість фотографій при слабкому освітленні: знімки виходять більш деталізованими та з меншим рівнем "шуму". Крім того, покращилася точність передачі кольору шкіри в темних сценах.

З інших змін відзначають, що перископічний 50-МП телеоб'єктив отримав більш швидкий об'єктив f/2.9, а модуль камери став компактнішим. При цьому ширококутна камера і 3-кратний телеоб'єктив залишилися від моделі S25 Ultra без змін.

Незважаючи на це, цих поліпшень недостатньо, щоб повністю скоротити відставання від iPhone 17 Pro. У DxOMark підкреслюють, що камерофон Samsung поступається Apple в точності автофокусування під час розпізнавання облич і точності ефекту боке в деяких ситуаціях. Також iPhone 17 краще справляється з сегментацією портретів.

В кінці лютого Samsung представила флагмани Galaxy S26. Модель Ultra зберегла підтримку стилуса, отримала "антишпигунський екран" та вперше в індустрії підтримку кодека APV. У США ціни стартують від 1300 доларів.

Що стосується iPhone 18 Pro Max, то цього року головними нововведеннями, за чутками, стане поява змінної діафрагми в основній камері та менший виріз Dynamic Island.

