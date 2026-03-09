Макрон анонсував оборонну місію для розблокування Ормузької протоки

Париж залучить вісім фрегатів, два десантні кораблі та авіаносець.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір відновити судноплавство в Ормузькій протоці, яке фактично зупинилося на тлі війни на Близькому Сході. Таку заяву він зробив у соцмережі Х, перебуваючи з візитом на Кіпрі.

"Фактичне закриття морських шляхів має вплив на світову економіку. Ми діємо задля відновлення свободи судноплавства та гарантування безпеки цих життєво важливих маршрутів, зокрема через морську операцію Європейського Союзу Aspides. У межах головування Франції в G7 я ініціював координацію на рівні голів держав та урядів для вирішення енергетичних викликів", – заявив він.

Після зустрічі з лідерами Кіпру та Греції Макрон уточнив, що йдеться про оборонну операцію.

Відео дня

"Ми готуємо оборонну місію з супроводу, яка має бути підготовлена спільно як з європейськими, так і з неєвропейськими державами, щоб забезпечити ескорт контейнеровозів і танкерів для поступового відкриття Ормузької протоки", – наводить його слова France 24.

Для цього буде залучено вісім фрегатів, два десантні кораблі та авіаносець, додав Макрон.

Довідка УНІАН. Морська операція ЄС під назвою Aspides була започаткована в 2024 році для захисту торговельних суден від атак єменських хуситів у районі Червоного моря, Аденської затоки та Баб-ель-Мандебської протоки. Вона має виключно оборонний характер – сили супроводжують судна та збивають ракети чи дрони в повітрі, але не завдають ударів по об'єктах на суходолі. Участь у місії беруть, зокрема, Франція, Італія та Німеччина.

Ормузька протока – що треба знати

На тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку для кораблів. Це загрожує серйозною кризою в економіці, оскільки наслідком таких дій буде різке зростання цін на енергоносії. Воно, своєю чергою, може призвести до прискорення інфляції.

На цьому тлі нафта вже перевалила за 100 доларів за баррель – уперше з 2022 року. Аналітики попереджають, що цінник може стати ще вищим і перевалити за 200 доларів за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: