У 'Резерв+' з'явилася можливість запланувати візит до ТЦК

Користувачі отримуватимуть нагадування про запланований візит до ТЦК як push-повідомлення.

З 9 березня візити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) можна планувати через мобільний додаток "Резерв+". Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що за допомогою електронної черги можна вибрати зручну дату і час візиту за кілька кліків у смартфоні. Тепер військовозобов'язаним, призовникам і резервістам не обов'язково стояти в чергах.

У Міноборони поділилися, що користувачі також отримуватимуть нагадування про запланований візит до ТЦК як push-повідомлення.

Відео дня

"Водночас сервіс допомагає працівникам ТЦК і СП краще планувати роботу: всі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим", - додали в Міноборони.

Більш того, в Міноборони підкреслили, що запис через "Резерв+" має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.

Що означає позначка "ВОС 999" в "Резерв+"

Раніше УНІАН розповів, що означає позначка "ВОС-999. Вимагає базової військової підготовки (БЗП)" в додатку "Резерв+". В офіційних роз'ясненнях Міноборони зазначається, що "ВОС-999" присвоюється військовозобов'язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори, а отже, не мають іншої військової спеціальності в обліку.

Тобто ця позначка – ВОС 999, що вимагає проходження базової загальновійськової підготовки – свідчить лише про те, що у людини відсутній підтверджений досвід у військовій справі, і в разі мобілізації або призову її не можна буде відправляти відразу на фронт. На практиці це лише інформаційний статус, який фіксує потребу в спеціальній підготовці, а не визначає, хто потребує БЗВП на даний момент.

Вас також можуть зацікавити новини: