Перепис населення в Україні: Держстат розповів, коли його можна провести

Статисти й зараз ведуть оцінку чисельності населення в країні, але вона поки що не оприлюднюється.

В Україні перепис населення можливо буде провести тільки через півтора-два роки після завершення війни.

Такі терміни озвучив голова Державної служби статистики (Держстат) Арсен Макарчук у коментарі Укрінформу. Він зауважив, що й зараз статисти оцінюють чисельність населення в країні, але вона поки що не оприлюднюється.

"Ми розрахували ці показники і обговорюємо з урядом, які з них можна оприлюднити. Поки що ця інформація не розкривається, але сподіваюся, знайдемо консенсус з урядом і зможемо її опублікувати", - деталізував він.

Відео дня

Макарчук нагадав, що остання офіційна оцінка чисельності населення України від Держстату датована 1 лютого 2022 року. З тих пір існує "плюралізм оцінок", який роблять різні органи: державні та міжнародні, наукові інститути та дослідники.

Голова Держстату зауважив, що така ситуація дозволяє обирати цифру "залежно від цілей", але різниця у межах плюс-мінус 4 млн осіб не дозволяє досягти точності без перепису.

Макарчук підкреслив, що лише проведення повноцінного перепису населення спроможне встановти цю точність, але в теперішніх умовах його провести неможливо:

"Навіть після завершення війни потрібно зачекати півтора-два роки, щоб відбулися соціальні процеси: повернення людей, демобілізація, реінтеграція у суспільство. Лише тоді буде сенс фіксувати стан та чисельність населення.

Він додав, що перепис населення – це не лише підрахунок осіб, а й розуміння соціально-економічних умов, вікових та гендерних складників, доступу до інфраструктури, що важливо для державних органів, зокрема для формування політики розвитку територій та соціальних програм.

Демографічна ситуація в Україні

В кінці минулого року директорка Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М. Птухи Елла Лібанова зазначала, що втрати України внаслідок війни становлять 10 млн осіб. "Коли я намагаюся оцінити втрати України внаслідок війни, в мене виходить страшна цифра – 10 мільйонів людей. Це і є "демографічна прірва"", - сказала демографиня.

А 1 березня керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів про те, що в українському суспільстві намітилась нова тривожна тенденція серед молоді. Також соціолог оцінив, скільки насправді українських біженців повернеться додому.

Вас також можуть зацікавити новини: